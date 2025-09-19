Visite de la Tour Saint-Michel – Cathédrale Saint-Vincent de Viviers Cathédrale Saint-Vincent Viviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T10:15:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:15:00

La Tour Saint-Michel de la cathédrale de Viviers est exceptionnellement ouverte à la visite vendredi 20 septembre 2024. Ce parcours, animé par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) de l’Ardèche permettra de découvrir l’histoire du quartier et de sa cathédrale. La Tour, dont les fondations remontent à l’époque romane, servait à l’origine de porte d’entrée du quartier canonial. Remaniée et surélevée au fil des siècles, elle est aujourd’hui le clocher de la cathédrale attenante. L’ascension de l’édifice jusqu’à son sommet sera l’occasion de profiter d’une vue à 360° sur la ville de Viviers et ses alentours.

Lieu : RDV sous le porche de la cathédrale de Viviers

Durée de la visite : 1h15

Nombre maximum de visiteurs par créneau : 8 personnes

Inscription obligatoire à udap.ardeche@culture.gouv.fr (jusqu’au 17/09/25)

Informations complémentaires : Non accessible PMR. Visite déconseillée aux personnes sujettes au vertige ou à la claustrophobie. Chaussures adaptées nécessaires.

Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Jean, 07220 Viviers, France

