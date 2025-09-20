Visite de la tribune de la Chapelle de l’Annonciade Chapelle de l’Annonciade Martigues

Samedi 20 septembre 2025 de 10h30 à 11h30, de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues Bouches-du-Rhône

Exceptionnellement ouverte chaque année pour les Journées européennes du patrimoine, la tribune de l’Annonciade dévoile ses graffiti et révèle trois siècles de mémoire de femmes et d’hommes. .

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30

English :

Exceptionally open, the tribune of the Annonciade reveals its graffiti and reveals three centuries of memory of women and men.

German :

Die Tribüne der Annonciade ist außergewöhnlich offen und enthüllt ihre Graffiti und enthüllt drei Jahrhunderte der Erinnerung an Frauen und Männer.

Italiano :

Eccezionalmente aperta, la galleria Annonciade svela i suoi graffiti e rivela tre secoli di memoria di donne e uomini.

Espanol :

Excepcionalmente abierta, la tribuna de la Anunciada revela sus grafitis y revela tres siglos de memoria de mujeres y hombres.

