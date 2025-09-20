Visite de la tuilerie Laurent Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil

Visite de la tuilerie Laurent Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil samedi 20 septembre 2025.

Visite de la tuilerie Laurent 20 et 21 septembre Tuilerie Laurent Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la dernière tuilerie artisanale de Bourgogne.

Des départs des visites sont prévus samedi à 11h, 14h, 15h et 16h et dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Tuilerie Laurent 21390 Nan-sous-Thil Nan-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la dernière tuilerie artisanale de Bourgogne.

© Colin Laurent