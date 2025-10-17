Visite de la vigne au verre VIELLA Viella

Visite de la vigne au verre VIELLA Viella vendredi 17 octobre 2025.

Visite de la vigne au verre

VIELLA Domaine Laougué Viella Gers

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-10-17 15:00:00

Début : 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Prenez le temps de venir nous rencontrer et laissez-vous porter par l’authenticité du Domaine Laougué !

Partez du vignoble pour comprendre le terroir, explorez les chais, lieux de transformation et d’élevage du vin. La visite s’achève sur une dégustation conviviale des cuvées de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh, reflets d’un domaine bio et écoresponsable.

Accès au Vitinéraire toute la journée et en autonomie.

VIELLA Domaine Laougué Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 90 05 contact@domaine-laougue.fr

English :

Take the time to come and meet us, and let yourself be carried away by the authenticity of Domaine Laougué!

Start in the vineyard to understand the terroir, explore the cellars, where the wine is transformed and matured. The tour ends with a convivial tasting of Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines, reflecting the organic and eco-responsible nature of the estate.

Self-guided access to the Vitinéraire all day long.

German :

Nehmen Sie sich die Zeit, uns zu besuchen und lassen Sie sich von der Authentizität der Domaine Laougué tragen!

Beginnen Sie im Weinberg, um das Terroir zu verstehen, und erkunden Sie die Weinkeller, in denen der Wein verarbeitet und ausgebaut wird. Der Besuch endet mit einer geselligen Verkostung der Cuvées von Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh, die ein biologisches und ökologisch verantwortungsbewusstes Weingut widerspiegeln.

Zugang zum Vitinéraire den ganzen Tag über und in Eigenregie.

Italiano :

Prendetevi il tempo di venire a conoscerci e lasciatevi trasportare dall’autenticità del Domaine Laougué!

Iniziate dal vigneto per capire il terroir ed esplorate le cantine, dove il vino viene trasformato e maturato. La visita si conclude con una degustazione conviviale dei vini Madiran e Pacherenc du Vic-Bilh, che riflettono la natura biologica ed eco-responsabile della tenuta.

Accesso autogestito alla Vitinéraire per tutto il giorno.

Espanol :

Tómese su tiempo para venir a conocernos y déjese llevar por la autenticidad del Domaine Laougué

Empiece por el viñedo para comprender el terruño y explore las bodegas, donde se transforma y madura el vino. La visita finaliza con una agradable degustación de vinos Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh, reflejo del carácter ecológico y eco-responsable de la finca.

Acceso autoguiado al Vitinéraire durante todo el día.

