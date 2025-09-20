Visite de la Vigne et de la Grange de Clamart La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave Clamart

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la culture de la vigne était l’une des ressources agricoles de Clamart. Depuis 1986, la Confrérie du Clos de Clamart fait renaître cette tradition née en 1712. Visite commentée de la vigne et de la Grange-musée.

La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave 5 rue Pierre-Franquet 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France

Le village de Clamart, dénommé Clamart le Vignoble au moment de la Révolution possédait de nombreuses vignes . Au début du XIXe siècle, on dénombrait 110 hectares de vigne produisant 1650 hectolitres. La vigne municipale plantée en 1989 compte actuellement 193 pieds de vigne. L'ancienne grange des vignerons a été aménagée en grange-musée. Les bouteilles de vin sont entreposées dans une ancienne cave voûtée. En 2012 un pont a été nommé »pont des vignerons » médaille d'Or du Clos de Clamart 2013 au Symposium d'Ile de France.

Ville de Clamart – Jérémie Brudieux