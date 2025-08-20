Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière Saint-Martin-Terressus

Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière Saint-Martin-Terressus mercredi 20 août 2025.

Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière

La Texonnière Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 09:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

Date(s) :

2025-08-20 2025-11-06

Visite de la propriété de la Texonnière inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour son parc et ses deux maisons relevant de l’époque Art Déco. .

La Texonnière Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 98 63 gilles.de-boncourt@wanadoo.fr

English : Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière

German : Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière

Italiano :

Espanol : Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière

L’événement Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2025-08-06 par OT de Noblat