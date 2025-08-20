Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière Saint-Martin-Terressus
Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière Saint-Martin-Terressus mercredi 20 août 2025.
La Texonnière Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne
Début : 2025-08-20 09:00:00
fin : 2025-11-30 12:00:00
2025-08-20 2025-11-06
Visite de la propriété de la Texonnière inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour son parc et ses deux maisons relevant de l’époque Art Déco. .
La Texonnière Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 98 63 gilles.de-boncourt@wanadoo.fr
