Visite de la Villa Berliet, Villa Berliet, Lyon

Informations pratiques

Visite de la Villa Berliet 19 et 20 septembre Villa Berliet Rhône

Visite libre et possibilité de se faire renseigner par les bénévoles. Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Villa Art Nouveau, demeure de Marius Berliet depuis 1912, décoré par Louis Majorel et Jacques Gruber, est inscrite depuis 1989 au titre des Monuments Historiques.

Depuis 1982, elle abrite le siège de la Fondation Berliet et son centre d’Archives et de Documentation.

Un véhicule de notre collection sera exposé dans le parc de la Villa Berliet.

Villa Berliet 39 avenue Esquirol, 69003 Lyon Lyon 69003 Grange Blanche Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 54 15 34 https://www.fondationberliet.org/ https://www.instagram.com/fondationberliet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==;https://www.facebook.com/fondationberliet?locale=fr_FR;https://www.linkedin.com/company/fondation-de-l’automobile-marius-berliet/posts/?feedView=all;https://www.youtube.com/@fondationberliet La villa d’un industriel atypique.

Lorsqu’en 1910 Marius Berliet décide de se faire construire une villa, il ne choisit pas le quartier chic des Brotteaux, mais un vaste terrain du faubourg oriental de Lyon, dans le quartier de Montchat, non loin de son usine de Monplaisir. La villa sera achevée en 1912.

Rompant avec les goûts de la bourgeoisie lyonnaise traditionnelle, Marius Berliet est sensible à l’Art Nouveau. Ce courant décoratif né à Nancy en 1901, s’affranchit des modèles classiques pour s’inspirer librement de la nature. Marius Berliet va donc confier la décoration intérieure et l’ameublement de sa demeure à deux artistes nancéiens de renom, Jacques Gruber et Louis Majorelle. Les motifs décoratifs de la villa sont interprétés dans ce style, sans extravagance, convenant ainsi au goût du commanditaire.

La villa Berliet est inscrite depuis 1989 à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Après avoir été une demeure familiale, puis une annexe du Service Formation d’Automobiles M. Berliet, la villa bénéficie d’une affectation en rapport direct avec son passé : depuis 1982, elle abrite le siège social et le centre d’Archives et de documentation de la Fondation de l’automobile Marius Berliet. Métro D : arrêt Grange Blanche ou Laënnec

T2 : arrêt Ambroise Paré

T6 : arrêt Desgenettes

Bornes Velo’v à proximité

La Villa Art Nouveau, demeure de Marius Berliet depuis 1912,

©FondationBerliet