Visite de la Villa Fal Héméra Villa Fal Biarritz

Visite de la Villa Fal Héméra Villa Fal Biarritz samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Villa Fal Samedi 20 septembre, 09h00 Héméra Villa Fal Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Samedi 20 septembre 2025, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez visiter ce lieu unique au style palladien, entièrement rénové en 2025.

Héméra Villa Fal 1 bis rue Francis Jammes, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0766649509 https://www.biarritz.fr/culture-/-kultura/journees-europeennes-du-patrimoine/villa-fal [{« type »: « link », « value »: « https://www.biarritz.fr/culture-/-kultura/journees-europeennes-du-patrimoine/villa-fal »}] Joyau architectural de style palladien de 1911, la villa vient de rouvrir ses portes après une rénovation de grande ampleur.

Chargée d’histoire, l’ambition fut de préserver son caractère originel, son élégance d’époque, tout en révélant sa lumière.

Le projet porté par Héméra, est d’en faire un vrai lieu de vie, soutenant la création, l’entrepreneuriat, l’innovation, la mode et le design. Stationnement gratuit en extérieur, arrêt de bus en face (ligne 12)

Samedi 20 septembre 2025, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez visiter ce lieu unique au style palladien, entièrement rénové en 2025.

©Ministère de la culture