Visite de la Villa Giustiniani, Villa Giustiniani, San Pietro Viminario

Visite de la Villa Giustiniani 6 et 7 juin Villa Giustiniani Padova

Rendez-vous téléphonique pour convenir du type, jour et heure de la visite. Demander de Lorenzo Giustiniani. Prix : 15 euros par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Nous proposons la visite des 5 hectares des jardins de la Villa Giustiniani XVI – XVIIe siècle, façade en style palladien sur projet du célèbre architecte Baldassarre Longhena (1674), et le roseraie avec des centaines de variétés de roses anciennes qui présentent en avril – mai – Juin des fleurs magnifiques avec des parfums très délicats tandis qu’en automne ils sont recouverts de baies (cynorrhodes) de différentes tailles et couleurs particulièrement attrayantes. Les collections de bulbes printaniers, de pivoines, de graminées et d’iris sont intéressantes. En automne, les fleurs des collections d’anémone, de colchicum et d’aster sont magnifiques dans diverses couleurs.

Le jardin historique est riche en arbres rares et séculaires dont une magnolia grandiflora et un cèdre du Liban aux dimensions extraordinaires.

De grande valeur sont les collections d’agrumes dans des vases anciens en terre cuite toscane et en particulier de citrons magnifiques pour la taille et la longévité.

Il le temps de visite est de 75 à 90 minutes, dépend de l’intérêt du visiteur, et est guidée par nous propriétaires expérimentés et passionnés « jardiniers » qui depuis de nombreuses générations habitent la villa.

Il est également possible de visiter les salons ornés de fresques dans l’aile de l’école palladienne attribuée à B. Longhena.

Villa Giustiniani Via Ronchi, 4 loc. Vanzo – 35020 San Pietro Viminario (PD) San Pietro Viminario 35020 Padova Veneto 0429 719 202 http://www.villavanzo.com [{« type »: « phone », « value »: « 3356049183 »}]

Nous proposons la visite des 5 hectares des jardins de la Villa Giustiniani XVI – XVIIe siècle, façade de style palladien sur projet du célèbre architecte Baldassarre Longhena (1674), et de la roserai

©Villa Giustiniani