Visite de la Villa Madeleine, maison d’inspiration art nouveau de 1923 La Villa Madeleine Doulcon

Visite de la Villa Madeleine, maison d’inspiration art nouveau de 1923 20 et 21 septembre La Villa Madeleine Meuse

Durée de la visite : environ 3/4 heures

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Il vous est proposé une visite commentée par les propriétaires de la Villa Madeleine, maison de maître datant de 1923, reconvertie en meublé de tourisme classé 5*.

Sa façade se distingue notamment par plusieurs éléments architecturaux typiques de l’art nouveau. Par son histoire et sa construction, cette bâtisse en briques rouges de 230 m² est également liée au passé historique et industriel du secteur.

La Villa Madeleine 1 rue des Prés, 55110 Doulcon Doulcon 55110 Meuse Grand Est 06 83 27 87 64 Cette maison de maître de style art nouveau, construite en 1923, est située à Doulcon, dans le département de la Meuse. Afin de préserver son cachet, ses nouveaux propriétaires ont conservé ses éléments d’origine : parquets en chêne, moulures aux plafonds, cheminées en marbre, sols en carreaux de ciment, mosaïques sur la façade, ferronneries extérieures… De même, la rotonde extérieure — qui servait aux manœuvres des locomotives allemandes durant la Première Guerre mondiale — a été préservée. Le nom « Villa Madeleine » fait référence à son ancienne propriétaire et à l’histoire de sa famille, des entrepreneurs originaires de l’Aisne qui ont notamment fondé l’ancienne briqueterie locale, où les briques de la maison ont été façonnées.

Cette bâtisse de 230 m², reconvertie en meublé de tourisme classé 5* dispose de cinq grandes chambres, d’un vaste espace salon et salle à manger, d’une cuisine fonctionnelle et de trois salles de bains. Les matériaux, les aménagements et les équipements ont été choisis pour faciliter le quotidien et favoriser le bien-être et la détente de ses hôtes, qui peuvent également profiter d’un jardin d’ornement de 1 000 m², d’une terrasse en bois de 60 m² et d’un terrain de pétanque de 35 m².

Il vous est proposé une visite commentée par les propriétaires de la Villa Madeleine, maison de maître datant de 1923, reconvertie en meublé de tourisme classé 5.

© J. De Méyère