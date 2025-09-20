Visite de la ville basse La ville basse Longwy

Visite de la ville basse 20 et 21 septembre La ville basse Meurthe-et-Moselle

Lieu de rendez-vous : esplanade Nagold, place Leclerc à Longwy-Bas (en face de la mairie).

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Entre eau, fer et faïence, partez pour une balade unique à travers les siècles : cité médiévale, haut lieu de la sidérurgie, rêve de ville thermale, luttes ouvrières et chefs-d’œuvre artistiques. Une visite vivante, surprenante et pleine d’anecdotes, à la découverte du patrimoine de la ville basse de Longwy aussi riche que passionnant.

A la fin de la visite guidée, un apéritif est proposé (6 €/personne). Sur réservation.

La ville basse Place Leclerc, 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 24 94 54 http://www.longwy-tourisme.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 82 24 94 54 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@longwy-tourisme.com »}] Longwy-Bas : centre administratif, lieu d’un projet avorté de ville thermale au début du XXe siècle, en raison des eaux souterraines riches en fer. Ce projet est encore aujourd’hui parfois évoqué. Véritable centre de la ville jusqu’aux années 1980, Longwy-Bas, située au fond de la vallée comme les usines sidérurgiques, a totalement périclité avec leur disparition. Les gigantesques installations industrielles ayant été détruites vers 1990, il ne subsiste aujourd’hui que quelques bâtiments administratifs, ainsi que le cœur d’un haut-fourneau couché au milieu d’un golf.

