Visite de la Ville de la Ville d’Hiver, côté ouest

Parc Mauresque Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Itinéraire de découverte historique et patrimoniale, sur les traces des frères Pereire.

Rendez-vous en haut de l’ascenseur du parc Mauresque, près de la maquette du Casino Mauresque. .

Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90

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English : Visite de la Ville de la Ville d’Hiver, côté ouest

L’événement Visite de la Ville de la Ville d’Hiver, côté ouest Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon