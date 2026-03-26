Visite de la Ville de la Ville d’Hiver, côté ouest Arcachon

Visite de la Ville de la Ville d’Hiver

Visite de la Ville de la Ville d’Hiver, côté ouest Arcachon samedi 11 avril 2026.

Visite de la Ville de la Ville d’Hiver, côté ouest

Parc Mauresque Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Itinéraire de découverte historique et patrimoniale, sur les traces des frères Pereire.
Rendez-vous en haut de l’ascenseur du parc Mauresque, près de la maquette du Casino Mauresque.   .

Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 

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English : Visite de la Ville de la Ville d’Hiver, côté ouest

L’événement Visite de la Ville de la Ville d’Hiver, côté ouest Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon

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