Puiseaux

Visite de la ville de Puiseaux

Rue de l’Eglise Puiseaux Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Visite de la ville de Puiseaux.

Une visite commentée pour découvrir l’histoire du centre-ville de Puiseaux, sa magnifique halle du XVIIᵉ siècle classée monument historique et les vestiges de l’enceinte du XIIᵉ siècle.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. 2 .

Rue de l’Eglise Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

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English :

Visit to the town of Puiseaux.

L’événement Visite de la ville de Puiseaux Puiseaux a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND PITHIVERAIS