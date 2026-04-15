Visite de la ville de Puiseaux Puiseaux
Visite de la ville de Puiseaux Puiseaux samedi 4 juillet 2026.
Puiseaux
Visite de la ville de Puiseaux
Rue de l’Eglise Puiseaux Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Visite de la ville de Puiseaux.
Une visite commentée pour découvrir l’histoire du centre-ville de Puiseaux, sa magnifique halle du XVIIᵉ siècle classée monument historique et les vestiges de l’enceinte du XIIᵉ siècle.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. 2 .
Rue de l’Eglise Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit to the town of Puiseaux.
L’événement Visite de la ville de Puiseaux Puiseaux a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND PITHIVERAIS
À voir aussi à Puiseaux (Loiret)
- PR de Chatillon Puiseaux Loiret 1 mai 2026
- PR des treize Places Puiseaux Loiret 1 mai 2026
- Visite du clocher de l’église de Puiseaux Puiseaux 23 mai 2026