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Visite de la Ville d’Hiver partie Grand Ouest Arcachon

Visite de la Ville d’Hiver partie Grand Ouest Arcachon

Visite de la Ville d’Hiver partie Grand Ouest Arcachon mercredi 15 avril 2026.

Adresse : Basilique Notre Dame

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : Gratuit

Visite de la Ville d’Hiver partie Grand Ouest

Basilique Notre Dame Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Itinéraire de découverte historique et patrimoniale.
Rendez-vous au chevet de la Basilique Notre-Dame d’Arcachon.   .

Basilique Notre Dame Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 

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English : Visite de la Ville d’Hiver partie Grand Ouest

L’événement Visite de la Ville d’Hiver partie Grand Ouest Arcachon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Arcachon