Visite de la Ville d’Hiver partie Grand Ouest

Basilique Notre Dame Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Itinéraire de découverte historique et patrimoniale.

Rendez-vous au chevet de la Basilique Notre-Dame d’Arcachon. .

Basilique Notre Dame Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90

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English : Visite de la Ville d’Hiver partie Grand Ouest

L’événement Visite de la Ville d’Hiver partie Grand Ouest Arcachon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Arcachon