Visite de la ville & du parc Jean Rameau

Mont-de-Marsan Landes

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-05-26 2026-06-15 2026-06-22 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

La première partie de la visite, dans le coeur historique, vous permettra d’en apprendre plus sur la fondation de la ville au Moyen-Age et l’importance des trois rivières pour la commune. Vous passerez également par le quartier médieval, ses maisons romanes et l’Eglise de la Madeleine.

La seconde partie, sera l’occasion de découvrir le poumon vert du centre-ville le Parc Jean Rameau. Mais en réalité, il cache de nombreux secrets au travers de ses arbres, ses plantes ou des sculptures qui s’y trouvent.

Les dates ne sont plus accessibles à partir de 17:00 la veille de chaque visite. Pour toute demande de dernière minute, veuillez nous contacter par téléphone au 05.58.05.87.37.

Pour les tarifs réduits, un justificatif sera demandé le jour de la visite. .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr

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L’événement Visite de la ville & du parc Jean Rameau Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Mont-de-Marsan