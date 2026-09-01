Visite de la ville & du parc Jean Rameau Mont-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Visite de la ville & du parc Jean Rameau
Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:45:00
Date(s) :
2026-09-19
La première partie de la visite, dans le coeur historique, vous permettra d’en apprendre plus sur la fondation de la ville au Moyen-Age et l’importance des trois rivières pour la commune. Vous passerez également par le quartier médieval, ses maisons romanes et l’Eglise de la Madeleine.
La seconde partie, sera l’occasion de découvrir le poumon vert du centre-ville : le Parc Jean Rameau. Mais en réalité, il cache de nombreux secrets au travers de ses arbres, ses plantes ou des sculptures qui s’y trouvent. .
Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la ville & du parc Jean Rameau
L’événement Visite de la ville & du parc Jean Rameau Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan
À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)
- Atelier d’arts plastiques Mont-de-Marsan 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] À la rencontre d’un sculpteur, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France et ses métiers, Banque de France – Mont de Marsan, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- L’archéologie du livre ancien, Mediathèque Philippe Labeyrie, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026