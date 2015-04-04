Visite de la ville historique en petit train touristique Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne
Visite de la ville historique en petit train touristique Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 4 avril 2026.
Visite de la ville historique en petit train touristique
Quai d’Alsace Halte fluviale Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Visite de la ville historique Château-Gontier en petit train touristique
Cité millénaire, Château-Gontier charme ses visiteurs par ses richesses naturelles et patrimoniales. Parcourez le centre ancien restauré, des rues médiévales aux places modernes, des couleurs du pan de bois au mariage du tuffeau et des enduits de chaux.
Samedi 04 avril A 15h
Visite en petit train touristique
Départ 15h quai d’Alsace Halte fluviale
Réservation auprès du Duc des Chauvières 06 78 74 60 21
Adulte 8€ enfant 7€ .
Quai d’Alsace Halte fluviale Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 74 60 21
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English :
Tour of historic Château-Gontier on a tourist train
L’événement Visite de la ville historique en petit train touristique Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-13 par SUD MAYENNE