Visite de la ville historique en petit train touristique Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne

Visite de la ville historique en petit train touristique

Quai d’Alsace Halte fluviale Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Visite de la ville historique Château-Gontier en petit train touristique

Cité millénaire, Château-Gontier charme ses visiteurs par ses richesses naturelles et patrimoniales. Parcourez le centre ancien restauré, des rues médiévales aux places modernes, des couleurs du pan de bois au mariage du tuffeau et des enduits de chaux.

Samedi 04 avril A 15h

Visite en petit train touristique

Départ 15h quai d’Alsace Halte fluviale

Réservation auprès du Duc des Chauvières 06 78 74 60 21

Adulte 8€ enfant 7€ .

Quai d’Alsace Halte fluviale Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 74 60 21

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English :

Tour of historic Château-Gontier on a tourist train

L’événement Visite de la ville historique en petit train touristique Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-13 par SUD MAYENNE