Visite de la ville – Le Papegaut Tour du Papegaut Montfort

Visite de la ville – Le Papegaut Tour du Papegaut Montfort samedi 20 septembre 2025.

Visite de la ville – Le Papegaut Samedi 20 septembre, 11h00 Tour du Papegaut Ille-et-Vilaine

Rendez-vous sur le parvis de la médiathèque Lagirafe. Inscription obligatoire – Gratuit – à partir de 12 ans (mineurs accompagnés d’un adulte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Partez sur les traces de l’oiseau médiéval à l’occasion d’une visite au coeur du centre historique.

Rendez-vous sur le parvis de la médiathèque Lagirafe – 1 Place du Tribunal, Montfort-sur-Meu.

Tour du Papegaut 2 rue du Château, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35029896;https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA35029896 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-la-ville-le-papegaut-1483445137339?aff=ebdsoporgprofile »}] Tour médiévale du Papegaut (14ème) au centre ville de Montfort-sur-Meu,

Journées européennes du patrimoine 2025

N. Lamoureux