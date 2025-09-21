Visite de la Vinothèque de l’Aven d’Orgnac Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire Orgnac-l’Aven

Visite de la Vinothèque comprise dans le Pass Grand Site (adulte

16 €, réduit 13€, adulte handicapé 12€) le dimanche 21 septembre. De 14h à 17h30 (départ toutes les 30mn) Durée : 1h30. Réservation sur place ou via notre billetterie en ligne

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Vinothèque de l’Aven d’Orgnac : 50 mètres sous terre pour la cave la plus spectaculaire d’Ardèche.

Un espace de vieillissement idéal : taux d’humidité proche de 100%, température constante de 12°, calme et obscurité complète !

Accompagné de votre guide, nous vous proposons un passage par la Vinothèque au début de la visite guidée de la grotte.

Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire 2240, route de l’Aven 07150 Orgnac-l’Aven Orgnac-l’Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 38 65 10 http://www.orgnac.com http://www.facebook.com/avendorgnac Plongez au cœur de l’Humanité… La Cité de la Préhistoire s’est dévoilée en février 2014, après deux années de métamorphose. L’immersion auprès de nos lointains ancêtres est immédiate grâce aux illustrations et ambiances sonores. Au gré des tables tactiles et autres bornes interactives, vous pouvez toucher du bout des doigts le quotidien de ces hommes et de ces femmes à l’origine de l’Humanité. Les animaux naturalisés, prêts à s’élancer vers vous, sont autant de preuves d’un vivant disparu. Et puis, au détour d’une salle, l’animateur vous enseigne comment il est possible d’allumer un feu sans allumette ni briquet, quelles sont les techniques pour tailler un silex, ou chasser un bison. Néophytes comme initiés, chacun découvre au fil d’un parcours de visite totalement modernisé une muséographie adaptée, riche en informations et émotions. Très visuelle, cette exposition permanente permet à chacun d’adapter son rythme de visite en allant à l’essentiel ou en optant pour une expérience plus immersive. Ce musée est placé dans l’écrin de nature du Grand Site de France de l’Aven-d’Orgnac qui propose aussi une visite de cette grotte aux proportions hors du commun. Parc de stationnement Autocar Gare desservie (Pierrelatte)

