Visite de la voilerie Fred voiles Atelier

Quai Marie Agnès Péron Douarnenez Finistère

24 octobre 2025 10:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

fabrication de voiles et accessoires à partir de voiles recyclées

Nécessité d’enlever ses chaussures dans l’atelier.

Don possible au profit de la snsm lors de la réservation. 1 don = 1 place .

Quai Marie Agnès Péron Fred Voiles Atelier Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

L’événement Visite de la voilerie Fred voiles Atelier Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-08 par OT PAYS DE DOUARNENEZ