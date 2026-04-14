Visite de la « Volière en Folie », La Volière en Folie, Saint-Jean-d’Ormont

Visite de la « Volière en Folie » 6 et 7 juin La Volière en Folie Vosges

Visite par petit groupe de 5-6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez voir, dans ce lieu exceptionnel, son jardin et son mini-musée attenant « la Volière en folie », toutes sortes de choses imaginées en harmonie avec la nature. Leur auteur sera là pour vous donner des explications.

La Volière en Folie 9 le petit village 88210 Saint-Jean-d’Ormont Saint-Jean-d’Ormont 88210 Vosges Grand Est 03 29 42 61 06 C’est dans le magnifique cadre des Vosges que « La Volière en Folie » s’est implantée, il y a quelques années, déjà. Une grange aménagée et un jardin dessiné pour recevoir des œuvres ayant pour thème « Les oiseaux rares » suscitent attraction et curiosité. Ces « oiseaux rares », figures plus ou moins réalistes, fantaisies décoratives, présentent la particularité d’être construites avec les empreintes solides des feuilles de végétaux qui poussent dans le jardin (rhubarbe, courgettes, fraisiers, etc). A découvrir, donc, ce lieu d’exposition dédié à la gloire de Dame Nature. Accès voiture à partir de la gare de Saint-Dié-des-Vosges (10 min).

Venez voir, dans ce lieu exceptionnel, son jardin et son mini-musée attenant « la Volière en folie », toutes sortes de choses imaginées en harmonie avec la nature. Leur auteur sera là pour vous donner…

© Hubault Bernard