VISITE DE LA VOUTE VAUBAN Rue de la Passe Les Cammazes

VISITE DE LA VOUTE VAUBAN

Rue de la Passe PARC DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes Tarn

Tarif : 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-07-17 15:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Suivez notre guide à la découverte de la voûte Vauban !

Pénétrez au coeur de la Montagne Noire, parcourez le tunnel de la voûte Vauban et découvrez le système d’alimentation du canal du Midi.

N’oubliez pas votre lampe de poche ! Rendez-vous au niveau du Bureau d’information touristique des Cammazes

Cette visite est programmée les jeudis en juillet et août à 15h. 6 .

Rue de la Passe PARC DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 17 17 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

English :

Follow our guide to discover the Vauban vault!

German :

Folgen Sie unserem Führer auf der Entdeckung des Vauban-Gewölbes!

Italiano :

Seguite la nostra guida per scoprire il caveau di Vauban!

Espanol :

Siga nuestra guía para descubrir la cámara acorazada de Vauban

