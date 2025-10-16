Visite de la ZAC des Girondins et du chantier de l’Agence Perraudin ZAC des Girondins Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T10:30:00 – 2025-10-16T12:30:00

Fin : 2025-10-16T10:30:00 – 2025-10-16T12:30:00

À l’occasion de la parution du livre Porte Pouchet. Ex materia (Éditions 205, 2025), Pierre Alain Trévelo et Antoine Viger-Kohler, architectes et urbanistes, cofondateurs de l’agence TVK, proposent une visite du projet urbain de la Zac des Girondins avant de retrouver lectrices et lecteurs à la galerie ALF à 18h aux côtés de Michel Guthmann et Pierre Caye pour la rencontre « Durer : un horizon commun pour le livre et l’architecture ». Ils seront accompagnés de et Juan-Manuel Perraudin de l’Atelier Architecture Perraudin.

ZAC des Girondins, TVK (architectes mandataires) et BASE (paysagistes)

Située à la rencontre du boulevard Jean-Jaurès, axe nord-sud à forte visibilité métropolitaine, et de la rue des Girondins, la ZAC des Girondins occupe une position centrale dans la transformation de Gerland, territoire singulier entre la ville dense et l’héritage industriel. Le nouveau quartier propose des situations urbaines variées autour d’espaces publics fédérés et généreux. Il s’intègre au maillage environnant, tout en créant des unités foncières plus réduites et différenciées. La nouvelle trame urbaine développée par TVK apporte une grande souplesse dans le dessin du quartier.

Immeuble de 145 logements collectifs et commerces – Atelier d’architecture Perraudin

Le projet préconise une conception sobre en carbone utilisant autant les matériaux que les ressources naturelles, comme la lumière et le vent, entendus ici comme des dispositifs évidents à même d’assurer un confort sain, frugal et résilient. L’Atelier Perraudin défend des solutions technologiques simples et passives basées sur des principes physiques, sans l’utilisation d’un arsenal technologique dispendieux en énergie. Ces principes sont ceux qu’utilisaient nos ancêtres qui ne possédaient pas d’énergie fossile mais utilisaient le soleil, sa lumière, le vent, la pluie, la nature : des « recettes » si simples et si usitées que le terme « low tech » en est dépassé.

Durée de la visite : 2h

En partenariat avec les éditions 205 et l’agence TVK

ZAC des Girondins 7 Place Antoinette Fouque 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

©Julien Hourcade