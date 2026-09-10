Visite de la ZAC Desvallières, Anciennes casernes Desvallières, Metz

Informations pratiques

Visite de la ZAC Desvallières Samedi 19 septembre, 14h00 Anciennes casernes Desvallières Moselle

Équipement de sécurité requis, chaussures de sécurité ou de marche obligatoires. A partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre des l’Automne Prépontois et des Journées Européennes du patrimoine 2026, une visite du site des anciennes casernes Desvallières est proposée au public (accès extérieur uniquement, pas de visite des bâtiments).

Equipement de sécurité requis, chaussures de sécurité ou de marche obligatoires.

Anciennes casernes Desvallières 15, chemin sous les Vignes 57050 Metz Metz 57050 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.services.eurometropolemetz.eu/ville-de-metz/s-inscrire-a-un-atelier-decouverte-d-un-site-patrimonial-de-la-ville-de-metz/ »}] La caserne Desvallières est une ancienne caserne de cavalerie, construite pendant l’annexion allemande en 1877, sur les fondations du Château de la Ronde. Anciennement composée de 18 bâtiments, elle s’étend sur une surface d’environ 6 hectares, entre la rue de la Ronde et la route de Lorry, au sein du quartier de Devant-les-Pont.

Après avoir servi temporairement de centre de rétention administrative, la caserne a été définitivement libérée par l’Etat en 2009 et acquise par l’Etablissement Public Foncier Grand Est (EPFGE). La Ville de Metz, avec l’intervention de l’EPFGE, a alors enclenché la reconversion du site.

Dans le cadre des l’Automne Prépontois et des Journées Européennes du patrimoine 2026, une visite du site des anciennes casernes Desvallières est proposée au public (accès extérieur uniquement, pas …

© Frédérique Sage