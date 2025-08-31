Visite de l’Abbatiale de Solignac Avenue Saint-Éloi Solignac

Visite de l’Abbatiale de Solignac Avenue Saint-Éloi Solignac dimanche 31 août 2025.

Visite de l’Abbatiale de Solignac

Avenue Saint-Éloi Abbatiale de Solignac Solignac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Visite de l’abbatiale de Solignac.

Rendez-vous aux amoureux de l’architecture romane.

Les visites sont gratuites et sans inscription préalable.

Rendez-vous sur le parvis de l’abbatiale à 15h. .

Avenue Saint-Éloi Abbatiale de Solignac Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 96 98 42

English : Visite de l’Abbatiale de Solignac

German : Visite de l’Abbatiale de Solignac

Italiano :

Espanol : Visite de l’Abbatiale de Solignac

L’événement Visite de l’Abbatiale de Solignac Solignac a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Limoges Métropole