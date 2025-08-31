Visite de l’Abbatiale de Solignac Avenue Saint-Éloi Solignac
Avenue Saint-Éloi Abbatiale de Solignac Solignac Haute-Vienne
Visite de l’abbatiale de Solignac.
Rendez-vous aux amoureux de l’architecture romane.
Les visites sont gratuites et sans inscription préalable.
Rendez-vous sur le parvis de l’abbatiale à 15h. .
Avenue Saint-Éloi Abbatiale de Solignac Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 96 98 42
