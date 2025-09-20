Visite de l’abbatiale Notre-Dame de Guîtres Abbatiale de Guîtres Guîtres

Visite de l’abbatiale Notre-Dame de Guîtres Abbatiale de Guîtres Guîtres samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’abbatiale Notre-Dame de Guîtres 20 et 21 septembre Abbatiale de Guîtres Gironde

Visite gratuite. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Partez pour une visite accompagnée et commentée de l’abbatiale de Guîtres, chef-d’œuvre du patrimoine religieux.

Explorez l’histoire, l’architecture et les particularités de ce lieu majestueux, jusqu’à son admirable charpente du XVe siècle, située au-dessus des trois nefs.

Une visite libre est également possible pour ceux qui souhaitent découvrir l’édifice à leur rythme.

Abbatiale de Guîtres Place des Tilleuls, 33230 Guîtres Guîtres 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 69 10 34 https://abbatialedeguitres.fr/ https://www.facebook.com/abbatialedeguitres/ Cette abbatiale a été construite par des moines bénédictins à partir du XIXe siècle. Sa charpente du XVe siècle est une des plus belle du sud-ouest. L’abbatiale Notre-Dame de Guîtres est le 7e édifice de Gironde avec sa longueur de 58 mètres, sa largeur de 16 mètres et sa hauteur de 17 mètres. Parking. Accès par des escaliers.

© Père Igor, CC BY-SA 3.0.