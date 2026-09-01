AGENDA · Saint-Jean-Saverne
Visite de l’Abbatiale Saint-Jean-Saverne
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-Saverne
Informations pratiques
Saint-Jean-Saverne
Visite de l’Abbatiale
Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Présentation de l’Abbatiale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .
Saint-Jean-Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 30 68 98 goetz.j@orange.fr
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English :
L’événement Visite de l’Abbatiale Saint-Jean-Saverne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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