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AGENDA · Saint-Jean-Saverne

Visite de l’Abbatiale Saint-Jean-Saverne

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-Saverne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
67700 Saint-Jean-Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saint-Jean-Saverne

Visite de l’Abbatiale

Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Présentation de l’Abbatiale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.   .

Saint-Jean-Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 30 68 98  goetz.j@orange.fr

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English :

L’événement Visite de l’Abbatiale Saint-Jean-Saverne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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