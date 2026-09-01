Informations pratiques

Saint-Jean-Saverne

Visite de l’Abbatiale

Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Présentation de l’Abbatiale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .

Saint-Jean-Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 30 68 98 goetz.j@orange.fr

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English :

L’événement Visite de l’Abbatiale Saint-Jean-Saverne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région