Visite de l’Abbaye chalaisienne de Valbonne Abbaye de Valbonne Valbonne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Organisée par la Ville de Valbonne en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

Toute l’après-midi, accueil dans la cour de l’abbaye et visite de l’ancien dortoir des moines.

Stand de la Fondation du Patrimoine

Exposition en plein air sur l’histoire de l’abbaye de Valbonne et son évolution au fil des siècles

Entrée Libre

Renseignements : 04 93 12 31 09

Abbaye de Valbonne 2 Rue de la Paroisse, 06560 Valbonne Valbonne 06560 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbaye-chalaisienne-de-valbonne L’abbaye de Valbonne est fondée à la fin du XIIe siècle par les moines de l’ordre de Chalais. L’église répond aux principaux traits de l’art roman chalaisien : le monument présente un plan en croix latine orienté, avec une nef unique, un transept « bas » et un choeur carré à chevet plat à l’Est. Les matériaux pauvres employés inscrivent l’abbaye dans ce respect de l’Ordre de Chalais. C’est parce que l’église, la chapelle des Pénitents, les bâtiments conventuels et l’aire du cloître sont d’une très grande qualité que ceux-là ont été classés Monuments historiques par arrêté du 17 décembre 1984. Parking du Pré des Arts, gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Valbonne Sophia Antipolis