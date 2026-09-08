Visite de l’abbaye de Beaulieu, Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, Ginals

Informations pratiques

Visite de l’abbaye de Beaulieu 19 et 20 septembre Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’abbaye de Beaulieu

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour pousser les portes de ce havre de paix.

Découvrez une remarquable architecture cistercienne, une surprenante collection d’art moderne et un jardin aux mille roses, propice à la flânerie.

Une visite à la croisée du patrimoine, de l’art et de la nature.

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 1086 Route de l’Abbaye, 82330 Ginals, France Ginals 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563245010 http://www.beaulieu-en-rouergue.fr L’abbaye de Beaulieu est une ancienne abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle, avec une architecture sobre et élégante.

Nichée dans la vallée de la Seye, elle abrite aujourd’hui une collection d’art moderne léguée par un couple de collectionneurs passionnés : Pierre Brache et Geneviève Bonnefoi. Abandonnée par les moines à la Révolution Française et peu entretenue par les propriétaires suivant, elle renaît dans les années 60 grâce à des travaux menés par le couple qui imaginent leur collection d’art abstrait présentée dans cet écrin.

Aujourd’hui gérée par le Centre des monuments nationaux, l’abbaye est un havre de paix où la création moderne dialogue avec l’architecture, où le jardin aux milles roses invite à la flânerie et à la poésie. depuis Villefranche-de-Rouergue ou Caussade, D926 puis D33 direction Verfeil.

Découvrez l’abbaye de Beaulieu

© Marc Allenbach, Centre des monuments nationaux