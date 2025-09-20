Visite de l’abbaye de Beaulieu Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue Ginals

Visite de l’abbaye de Beaulieu 20 et 21 septembre Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’abbaye de Beaulieu !

Vous n’avez pas encore visité l’abbaye de Beaulieu ?

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour pousser les portes de ce havre de paix.

Au programme :

– une architecture cistercienne remarquable,

– une collection d’art moderne surprenante,

– un jardin aux mille roses, propice à la flânerie.

Une visite à la croisée du patrimoine, de l’art et de la nature.

Abbaye cistercienne fondée en 1144 par l'évêque de Rodez, l'abbaye Notre-Dame de Beaulieu présente les caractéristiques de l'architecture cistercienne. Nichés dans la vallée de la Seye, les bâtiments, répartis selon un plan immuable, se distinguent par un appareillage soigné, un décor simple et épuré. Abandonnée à la Révolution, l'abbaye est sauvée de la ruine dans les années 1950 par Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache. Leur collection d'œuvres d'art contemporain a orienté la vie culturelle actuelle du monument.

© Marc Allenbach, Centre des monuments nationaux