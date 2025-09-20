Visite de l’abbaye de Combelongue Abbaye de Combelongue Rimont

Visite de l’abbaye de Combelongue Abbaye de Combelongue Rimont samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’abbaye de Combelongue 20 et 21 septembre Abbaye de Combelongue Ariège

Tarif : adultes 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ La seule abbaye du Couserans : un joyau architectural à découvrir en visite libre

Située sur ce versant des Pyrénées, cette abbaye unique dans le Couserans présente une architecture exceptionnelle, mêlant histoire et modernité.

Vous y découvrirez :

des chapiteaux romans aux sculptures symboliques,

des vitraux en béton et en verre du XXᵉ siècle,

et des jardins labellisés « Jardin Remarquable ».

Une visite libre pour explorer ce site rare, entre patrimoine religieux, art et paysage.

Abbaye de Combelongue Abbaye de Combelongue, 09420 Rimont Rimont 09420 Ariège Occitanie 06 07 99 35 82 http://www.abbayedecombelongue.fr Cette abbaye romane fondée en 1138 par le comte de Pallars, reçut en 1154 le roi Louis VII, en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Il s’agit de la seule abbaye du Couserans, petite province historique des Pyrénées, localisée dans la partie occidentale du département de l’Ariège en France.

Située au creux d’un vallon dans un environnement préservé, l’abbaye est entourée de jardins labellisés « Jardin remarquable ». Ils offrent une promenade dans l’histoire des jardins, du jardin médiéval au jardin à la française, jusqu’à l’aménagement paysager dans la partie agricole du domaine.

Elle présente une étonnante architecture d’influence « mudejar », unique dans la région. À cet égard, l’abbaye de Combelongue a fait l’objet de 2 arrêtés de protection ISMH, le 1er en 1992, le second en 2007. D 117 entre Foix (32 km) et Saint-Girons (12 km), à Rimont suivre la signalisation sur 1 km.

⛪ La seule abbaye du Couserans : un joyau architectural à découvrir en visite libre

© VMF / Eric Sander