Visite de l’abbaye de Gigny Rue de l’Église Gigny

Visite de l’abbaye de Gigny

Rue de l’Église Abbaye Gigny Jura

Début : 2025-11-06 15:00:00

fin : 2025-11-20 16:30:00

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20

Visite guidée gratuite sur la construction de l’abbaye et la vie des moines.

Plusieurs dates disponibles, tous les jeudis jusqu’à fin novembre et pendant les journées européenne du patrimoine 2025.

Sans réservation. .

Rue de l’Église Abbaye Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 27 47

