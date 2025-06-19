Visite de l’abbaye de Gigny Rue de l’Église Gigny
Visite de l’abbaye de Gigny Rue de l’Église Gigny jeudi 6 novembre 2025.
Début : 2025-11-06 15:00:00
fin : 2025-11-20 16:30:00
Visite guidée gratuite sur la construction de l’abbaye et la vie des moines.
Plusieurs dates disponibles, tous les jeudis jusqu’à fin novembre et pendant les journées européenne du patrimoine 2025.
Sans réservation. .
Rue de l’Église Abbaye Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 27 47
