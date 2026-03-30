Visite de l’abbaye de Gigny Rue de l’Église Gigny
Visite de l’abbaye de Gigny Rue de l’Église Gigny jeudi 18 juin 2026.
Visite de l’abbaye de Gigny
Rue de l’Église Abbaye Gigny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29
Visite guidée gratuite sur la construction de l’abbaye et la vie des moines au fil du temps.
Plusieurs dates disponibles, tous les jeudis du 15 juin jusqu’au 15 novembre et pendant les journées européenne du patrimoine.
Sans réservation. .
Rue de l’Église Abbaye Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 27 47
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L’événement Visite de l’abbaye de Gigny Gigny a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE