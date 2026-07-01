Visite de l’abbaye de Varennes, Abbaye de Varennes, Fougerolles

Informations pratiques

Visite de l’abbaye de Varennes 19 et 20 septembre Abbaye de Varennes Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Visite libre (intérieur) de l’ancienne église. Visite des jardins, des cours et des anciens bâtiments conventuels (extérieur).

Abbaye de Varennes 6 Varennes, 36230 Fougerolles, France Fougerolles 36230 Indre Centre-Val de Loire 0685824162 https://www.abbayedevarennes.fr Ouvert de fin juin à début septembre, tous les jours de 13h à 19h. Visites-conférences organisées sur rendez-vous du 1er mai au 30 septembre.

Visite libre (intérieur) de l’ancienne église. Visite des jardins, des cours et des anciens bâtiments conventuels (extérieur).

©Gilles Wolkowitsch