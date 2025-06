Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française Le Mont-Saint-Michel 5 juillet 2025 07:00

Accompagné d’une guide-conférencière LSF, plongez dans la longue histoire de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. La visite vous donnera accès à tout le parcours de visite et à des salles fermées au public.

Cette visite a lieu uniquement dans l’abbaye, et non pas dans le village.

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie public.sourd@monuments-nationaux.fr

English : Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel en Langue des Signes Française

Accompanied by an LSF guide, immerse yourself in the long history of Mont-Saint-Michel Abbey. The visit will give you access to the entire tour route and to rooms closed to the public.

This tour only takes place in the abbey, not in the village.

German :

Tauchen Sie in Begleitung einer LSF-Referentin in die lange Geschichte der Abtei von Mont-Saint-Michel ein. Die Führung ermöglicht Ihnen den Zugang zum gesamten Besichtigungsrundgang und zu Räumen, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Die Führung findet nur in der Abtei statt, nicht im Dorf.

Italiano :

Accompagnati da una guida LSF, immergetevi nella lunga storia dell’Abbazia di Mont-Saint-Michel. La visita vi permetterà di accedere all’intero percorso di visita e alle sale chiuse al pubblico.

Questa visita si svolge solo nell’abbazia, non nel villaggio.

Espanol :

Acompañado por un guía de LSF, sumérjase en la larga historia de la Abadía del Mont-Saint-Michel. La visita le dará acceso a todo el recorrido y a las salas cerradas al público.

Esta visita sólo tiene lugar en la abadía, no en el pueblo.

