Visite de l’abbaye Notre-Dame et du bourg, concert de l’Harmonie de Connerré Abbaye de Tuffé Tuffé-Val-de-la-Chéronne samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites libres avec support d’information, de l’abbaye, des jardins et des expositions.

Visite guidée ”A la découverte des formes et matériaux à travers les siècles” le dimanche à 15h, visite à travers le village et le site de l’abbaye mettant en lumière l’évolution des matériaux et des formes architecturales du Xe s à nos jours. La balade s’achèvera par une intervention du CAUE de la Sarthe sur l’architecture de terre dans la création contemporaine.

Concert de l’harmonie musicale de Connerré à 17h.

Abbaye de Tuffé 3 ter place de l’église 72160 Tuffé Tuffé-Val-de-la-Chéronne 72160 Tuffé Sarthe Pays de la Loire 02 44 32 17 56 http://abbaye-tuffe.blogspot.com https://www.facebook.com/abbaye72160 Vestiges de l’abbaye reconstruite entre 1680 et 1720 par les moines mauristes et pigeonnier du XVIe siècle, au sein d’un jardin créé et entretenu avec passion par une équipe de bénévoles. Parkings à proximité, site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Journées européennes du patrimoine 2025

