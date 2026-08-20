Visite de l’abbaye Saint-Pierre de Bèze, Abbaye de Beze, Bèze

Informations pratiques

Visite de l’abbaye Saint-Pierre de Bèze 19 et 20 septembre Abbaye de Beze Côte-d’Or

Tarif : 5 € | Étudiants de 18 à 25 ans : 2,50 € | Moins de 18 ans : gratuit | Groupes de plus de 10 personnes (sans guide) : 4 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’abbaye bénédictine Saint-Pierre de Bèze.

Fondée en 630, elle est l’une des plus anciennes de Bourgogne. Ses bâtiments subsistants (inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques) datent pour l’essentiel du XVIIIe siècle − à l’exception des restes d’une chapelle du XIIe siècle. Ils sont les témoins d’une histoire qui embrasse donc plus d’un millénaire, du début du VIIe s. à la Révolution française, où elle fut vendue comme bien national.

Parcourez son parc à l’anglaise redessiné au XIXe siècle, planté de nombreux arbres remarquables : platanes bicentenaires, séquoia majestueux, catalpa, hêtre pourpre imposant, et traversé par la Bèze.

Découvrez aussi son jardin de fleurs, ses roseraies et son labyrinthe.

Cette année, vous pourrez découvrir plusieurs nouveautés :

L’ouverture à la visite d’un labyrinthe en grandeur nature

L’accès à une nouvelle roseraie dite « des Pommiers »

La mise à disposition d’un audioguide pour la visite de l’abbaye.

Abbaye de Beze 18 rue de l’encloitre 21310 Bèze Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 17 64 24 41 https://abbayedebeze.blogspot.com/ À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’abbaye bénédictine Saint-Pierre de Bèze.

Fondée en 630, elle est l’une des plus anciennes de Bourgogne. Ses bâtiments subsistants (inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques) datent pour l’essentiel du XVIIIe siècle − à l’exception des restes d’une chapelle du XIIe siècle. Ils sont les témoins d’une histoire qui embrasse donc plus d’un millénaire, du début du VIIe s. à la Révolution française, où elle fut vendue comme bien national.

Parcourez son parc à l’anglaise redessiné au XIXe siècle, planté de nombreux arbres remarquables : platanes bicentenaires, séquoia majestueux, catalpa, hêtre pourpre imposant, et traversé par la Bèze.

Découvrez aussi son jardin de fleurs, ses deux roseraies et son labyrinthe. Grand parking gratuit devant le portail d’entrée de l’Abbaye de Bèze – Place du du champ de foire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’abbaye bénédictine Saint-Pierre de Bèze.

© Jérôme Brasart