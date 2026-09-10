Visite de l’abri antiaérien Saint-Jean, Abri antiaérien Saint-Jean, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Visite de l’abri antiaérien Saint-Jean Dimanche 20 septembre, 10h00 Abri antiaérien Saint-Jean Meuse

Accès limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Afin d’assurer une présence religieuse dans ce quartier industriel en pleine croissance au XIXe siècle, une église de style néo-roman ou néo-byzantin est édifiée au bout du boulevard de la Rochelle. À ses pieds, un abri antiaérien de la Première Guerre mondiale a survécu aux réaménagements de la ville : il est ouvert exceptionnellement à la visite.

Abri antiaérien Saint-Jean place du maréchal Foch 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 0329795140

Afin d’assurer une présence religieuse dans ce quartier industriel en pleine croissance au XIXe siècle, une église de style néo-roman ou néo-byzantin est édifiée au bout du boulevard de la Rochelle.…

©Ville de Bar-le-Duc