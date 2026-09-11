Visite de l’aérodrome, Aérodrome de Villars, Domérat, Domérat

Informations pratiques

Visite de l’aérodrome Dimanche 20 septembre, 15h00 Aérodrome de Villars, Domérat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Situé entre Montluçon et Domérat, l’aérodrome vous ouvre ses portes ! Découvrez l’histoire du lieu ainsi que le fonctionnement de ses anciens bâtiments.

Aérodrome de Villars, Domérat avenue jules Védrines, 03410 Domerat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 88 07 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]

Situé entre Montluçon et Domérat, l’aérodrome vous ouvre ses portes ! Découvrez l’histoire du lieu ainsi que le fonctionnement de ses anciens bâtiments.

©Ville de Domérat