Visite de l’aérodrome, Aérodrome de Villars, Domérat, Domérat
dimanche 20 septembre 2026 · Aérodrome de Villars, Domérat · Domérat
Informations pratiques
Visite de l’aérodrome Dimanche 20 septembre, 15h00 Aérodrome de Villars, Domérat Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Situé entre Montluçon et Domérat, l’aérodrome vous ouvre ses portes ! Découvrez l’histoire du lieu ainsi que le fonctionnement de ses anciens bâtiments.
Aérodrome de Villars, Domérat avenue jules Védrines, 03410 Domerat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 88 07 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
Situé entre Montluçon et Domérat, l’aérodrome vous ouvre ses portes ! Découvrez l’histoire du lieu ainsi que le fonctionnement de ses anciens bâtiments.
©Ville de Domérat
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