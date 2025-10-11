Visite de l’aérodrome de Briare Briare

Visite de l’aérodrome de Briare

Aérodrome de Briare Briare Loiret

Début : 2025-10-11 14:30:00

Visite de l’aérodrome de Briare à 14H30, dans le cadre de la semaine américaine de la micro folie.

(RDV sur place ou navette depuis le château et réservation obligatoire pour cette visite). .

Aérodrome de Briare Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08

Come and visit the Briare airfield!

Besuchen Sie den Flugplatz von Briare!

Venite a visitare il campo di aviazione di Briare!

Venga a visitar el aeródromo de Briare

