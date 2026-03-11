Visite de l’aérodrome de Jonzac Rencontres & Découvertes Locales Aérodrome de Jonzac-Neulles Saint-Germain-de-Lusignan

Visite de l’aérodrome de Jonzac Rencontres & Découvertes Locales

Aérodrome de Jonzac-Neulles 1 l’aérodrome Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : 2026-03-19

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

En compagnie des pilotes passionnés, vous découvrirez les différents modèles d’avions de tourisme et d’ULM, les techniques d’aviation et les constructions amateurs. Une belle découverte à ne pas manquer ! Sur inscription Office de tourisme

Aérodrome de Jonzac-Neulles 1 l’aérodrome Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English : Discover the Jonzac flying club

Welcome to Jonzac flying club in Haute Saintonge !

