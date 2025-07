Visite de l’aéroport Gonneville-Le Theil

Visite de l’aéroport Gonneville-Le Theil mercredi 30 juillet 2025.

Visite de l’aéroport

Gonneville-Le Theil Manche

Début : 2025-07-30 14:30:00

2025-07-30

L’aéroport de Maupertus a un avantage que les plus gros aéroports n’ont pas il se visite !

De l’aérogare à la caserne des pompiers en passant par la tour de contrôle, c’est toute la plateforme aéroportuaire qui se dévoile aux grands comme aux plus petits. De quoi créer des vocations de chasseurs de nuages.

Durée 1h30 Conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Gonneville-Le Theil 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Visite de l’aéroport

Maupertus airport has an advantage that larger airports don?t: you can visit it!

From the terminal to the fire station and the control tower, the entire airport platform is open to visitors of all ages. Enough to inspire cloud-chasing vocations.

Duration 1h30 Recommended for ages 6 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

German :

Der Flughafen Maupertus hat einen Vorteil, den die größten Flughäfen nicht haben: Er kann besichtigt werden!

Vom Terminal über den Kontrollturm bis hin zur Feuerwache kann der gesamte Flughafen von Groß und Klein besichtigt werden. Hier können Sie Wolkenjäger werden.

Dauer 1,5 Stunden Empfohlen ab 6 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Italiano :

L’aeroporto di Maupertus ha un vantaggio che gli aeroporti più grandi non hanno: si può visitare!

Dal terminal alla stazione dei vigili del fuoco e alla torre di controllo, l’intero aeroporto può essere esplorato da grandi e piccini. È un ottimo modo per scoprire cosa significa essere un cacciatore di nuvole.

Durata 1h30 Consigliato per bambini dai 6 anni in su.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo del Cotentin.

Espanol :

El aeropuerto de Maupertus tiene una ventaja que no tienen los aeropuertos más grandes: ¡se puede visitar!

Desde la terminal hasta el parque de bomberos y la torre de control, todo el aeropuerto puede ser explorado por pequeños y mayores. Es una forma estupenda de descubrir qué se siente al ser un cazador de nubes.

Duración 1h30 Recomendado a partir de 6 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

