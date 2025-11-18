VISITE DE L’AFPI AFPI La Motte-Servolex

VISITE DE L’AFPI Mardi 18 novembre, 14h00 AFPI Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:30:00+01:00

Visite du plateau du pôle formation de l’AFPI pour les conseillers du RPE (périmètre : département)

AFPI rue de l'érier 73290 LA MOTTE SERVOLEX La Motte-Servolex 73290 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes francoise.delorme@francetravail.fr

Mieux connaître les formations et les métiers pour mieux accompagner vos publics