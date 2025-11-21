VISITE DE L’AFPI Formation & Alternance Hénin-Beaumont – Agence HENIN-BEAUMONT Hénin-Beaumont

VISITE DE L’AFPI Formation & Alternance Vendredi 21 novembre, 08h30 Hénin-Beaumont – Agence HENIN-BEAUMONT Pas-de-Calais

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, saisissez l’opportunité de visiter L’AFPI, expert dans la formation de l’industrie et du tertiaire.

Présentation de la formation continue et de l’alternance Visite d’ateliers Témoignage de stagiaire en cours de formation

Hénin-Beaumont – Agence HENIN-BEAUMONT 62110 Hénin-Beaumont Hénin-Beaumont 62110 Quartier Sud Pas-de-Calais Hauts-de-France

