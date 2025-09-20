Visite de l’Agence Centrale Société Générale et découverte de l’exposition photo « Impossible • Possible » Agence centrale Société Générale Paris
Visite de l’Agence Centrale Société Générale et découverte de l’exposition photo « Impossible • Possible » Agence centrale Société Générale Paris samedi 20 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Vous êtes plutôt monument historique ou expo photo moderne ?
Inutile de choisir, à l’Agence centrale les “vieilles pierres” et le 8e Art s’exposent ensemble !
Dans un magnifique décor Art nouveau, admirez la mystérieuse porte de la salle des coffres et découvrez l’exposition inédite « Impossible • Possible », en présence du photographe Marco D’Anna.
Deux formats proposés :
– Visite libre sans inscription,
– Visite guidée avec conférencière sur inscription en cliquant ici
Un cadeau attend les 300 premiers visiteurs !
En savoir plus
Agence centrale Société Générale 29 boulevard Haussmann 75009 Paris Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d'Antin Paris Île-de-France
ligne 3 (station Opéra), RER A (station Auber)
Parking : Indigo Paris Haussmann Printemps ou Haussmann -Galeries Lafayette
