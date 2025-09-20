Visite de l’Agence Centrale Société Générale et découverte de l’exposition photo « Impossible • Possible » Agence centrale Société Générale Paris

Visite de l’Agence Centrale Société Générale et découverte de l’exposition photo « Impossible • Possible » Agence centrale Société Générale Paris samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Vous êtes plutôt monument historique ou expo photo moderne ?

Inutile de choisir, à l’Agence centrale les “vieilles pierres” et le 8e Art s’exposent ensemble !

Dans un magnifique décor Art nouveau, admirez la mystérieuse porte de la salle des coffres et découvrez l’exposition inédite « Impossible • Possible », en présence du photographe Marco D’Anna.

Deux formats proposés :

– Visite libre sans inscription,

– Visite guidée avec conférencière sur inscription en cliquant ici

Un cadeau attend les 300 premiers visiteurs !

Agence centrale Société Générale 29 boulevard Haussmann 75009 Paris Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d'Antin Paris Île-de-France https://www.societegenerale.com/fr/le-groupe/presentation/histoire/journees-europeennes-patrimoine https://evdr.societegenerale.com/journeeseuropeennesdupatrimoine Métro RER : lignes 7 et 9 (station Chaussée d'Antin – La Fayette), lignes 14 et 12 (station Saint-Lazare),

ligne 3 (station Opéra), RER A (station Auber)

Parking : Indigo Paris Haussmann Printemps ou Haussmann -Galeries Lafayette

