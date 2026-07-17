Visite de l’Agence Logistique Nationale EDF de Velaines, Agence Logistique Nationale, Velaines

Informations pratiques

Visite de l’Agence Logistique Nationale EDF de Velaines Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 Agence Logistique Nationale Meuse

Limité à 25 personnes par créneau, à partir de 12 ans, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. L’Agence Logistique Nationale – Unité Logistique et Maintenance EDF située à Velaines ouvre ses portes au grand public. Au cours de cette visite inédite d’1h30, vous aurez l’occasion de découvrir un patrimoine industriel unique ainsi que la diversité des métiers de la logistique au service des enjeux d’un Groupe Industriel (stockage, transport exceptionnel multimodal et Ingénierie).

Agence Logistique Nationale ZI de la Praye 55 000 VELAINES Velaines 55500 Meuse Grand Est

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. L’Agence Logistique Nationale – Unité Logistique et EDF à au…

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