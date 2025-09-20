Visite de l’Ambassade d’Argentine en France Ambassade d´Argentine Paris

Visite de l’Ambassade d’Argentine en France 20 et 21 septembre Ambassade d´Argentine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’Ambassade de la République Argentine en France a le plaisir d’ouvrir ses portes pour la découverte de son bâtiment, un ancien hôtel particulier construit en 1895, situé au 16ᵉ arrondissement de Paris.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une sélection d’œuvres de l’artiste argentin de renommée internationale Pablo Reinoso qui seront exposées dans les salons.

Une fresque murale de l’artiste Pat Andrea sera également inaugurée dans le « Patio de los Artistas Argentinos ».

Par ailleurs, la Galerie d’Art de l’Ambassade présentera une exposition réunissant les œuvres de la sculptrice Marie Louise Sorbac et du photographe Dimitri Tolstoï, offrant un dialogue subtil entre sculpture et image.

Ambassade d´Argentine 6 rue Cimarosa 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France +330144052700 https://efran.cancilleria.gob.ar/fr L’ambassade d’Argentine est située dans un ancien hôtel particulier construit en 1895 selon les plans de l’architecte Jacques Hermant. L’édifce de trois étages a deux particularités architecturales et décoratives : la frise de la Galerie des Singes au premier étage et le salon mauresque, actuelle bibliothèque Jorge Borges, au rez-de-chaussée.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ambassade d´Argentine