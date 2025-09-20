Visite de l’Ambassade d’Irlande en France Ambassade d’Irlande Paris

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite libre des salons de l’Ambassade d’Irlande en France. D’une durée d’environ 30 minutes, la visite suit un parcours balisé. Outre une brochure de présentation distribuée à l’entrée, des panneaux seront disponibles dans les salles tout au long de la visite.

Ambassade d’Irlande 2 rue Rude 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France

© Alan Betson