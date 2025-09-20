Visite de l’ancien asile de Maison Blanche (1900-2012), guidée par Pierre-Louis Laget, spécialiste de l’architecture asilaire. Hôpital Maison Blanche Neuilly-sur-Marne

gratuit mais limité à 30 personnes, de bonnes chaussures de marche sont conseillées ( chantiers en cours sur le site du Parc de Maison Blanche).RV à l’entrée de Maison Blanche à 13h45

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite du site de l’ancien hôpital de Maison Blanche par Pierre-Louis Laget, médecin et spécialiste de l’architecture asilaire, comprenant le Château, la salle des fêtes, les cuisines, les pavillons Morin-Goustiaux (1900) (1ère et 2e sections) puis « l’asile-village » (pavillons à l’allemande et jardins à la française) (1909) , « l’ouvroir », pour se termimer par le « pavillon sanatorial ou pavillon Jacques Vié » dit aussi « Pavillon Normand » (1935) au style régionaliste (seul pavillon asilaire de ce style en France en cela tout à fait remarquable).

L'ancien hôpital de Maison Blanche a reçu des patientes et patients de 1900 à 2012, asile jusqu'en 1937 puis hôpital.

Journées européennes du patrimoine 2025

©chantal Potart, galerie couverte Pavillon Morin-Goustiaux, première section, hôpital de Maison Blanche (1900-2012)