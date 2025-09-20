VISITE DE L’ANCIEN CANOT DE SAUVETAGE DE PLOUMANAC’H Perros-Guirec
VISITE DE L’ANCIEN CANOT DE SAUVETAGE DE PLOUMANAC’H Perros-Guirec samedi 20 septembre 2025.
VISITE DE L’ANCIEN CANOT DE SAUVETAGE DE PLOUMANAC’H
Bassin à flot, ponton la Glycine Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
– Présentation et visite de l’Aimée-Hilda
– Exposition photo au local de la Société des Régates de Perros
20 et 21/09 9h>18h Bassin à flot, ponton la Glycine,
Port de plaisance de Perros-Guirec .
Bassin à flot, ponton la Glycine Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement VISITE DE L’ANCIEN CANOT DE SAUVETAGE DE PLOUMANAC’H Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec